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Зеленский попросил встречи с Путиным – РосСМИ

19:00
Зеленский попросил встречи с Путиным – РосСМИ - фото 1
Зеленский попросил встречи с Путиным – РосСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Израиль хочет встретиться с главой РФ Владимиром Путиным.

"Мы создали формат”: президент отчитался о работе с Путиным

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Программа (визита Путина в Израиль - прим. ред.) очень насыщенная, и если будут отдельные встречи, то они будут только на ногах, будут носить весьма короткий характер", - рассказал политик и добавил, что "запросы (на встречи с Путиным - прим. ред.) поступали, в том числе от президента Зеленского".

Зеленский попросил встречи с Путиным – РосСМИ - фото 194706

Юрий Ушаков

На уточняющий вопрос, получил ли украинский президент отказ, Ушаков заявил следующее:

"Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах, с учетом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представляются возможными".

Отметим, что встречи с Путиным не исключают и в ОПУ. Как передает "Интерфакс-Украина", Владимир Зеленский не против переговорить с президентом РФ об освобождении пленных.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста (состоится 23 января в Израиле – прим. ред.), пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - заявили в Офисе президента Украины.

Напомним, Зеленский поздравил Путина с Новым годом и кое о чем договорился.

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