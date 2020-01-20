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"Мы создали формат”: президент отчитался о работе с Путиным

09:30
"Мы создали формат” Зеленский отчитался о работе с Путиным - фото 1
"Мы создали формат” Зеленский отчитался о работе с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поделился со СМИ своим видением результатов работы с главой РФ Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на The Times of Israel.

"Я не знаю, о чем он (Путин – прим. ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", - заявил Зеленский, комментируя вопрос, считает ли Путин по-прежнему, как он высказывался раньше, что "Украина – не страна", - рассказал президент, отметив некоторые успехи в работе с Путиным.

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленным – самый большой подобный обмен", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский поздравил Путина с Новым годом и кое о чем договорился.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Россия Новости Украина
Интерфакс Украина
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