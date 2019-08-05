Зеленский пообщался с Борисом Джонсоном. Что они обсудили?

Зеленский пообщался с Борисом Джонсоном. О чем они говорили?

В понедельник, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Об этом сообщает пресс-служба ОП.

По данным источника, глава Украины поздравил Джонсона с победой на выборах лидера Консервативной партии и поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины.

Кроме того политики обсудили дальнейшее сотрудничество стран и после выхода Британии из ЕС.

Отметим, что Великобритания является одним из важнейших западных союзников Украины. Это одна из стран Европы, которая воспротивилась возвращению России в ПАСЕ.

После прихода к власти Бориса Джонсона, Альбион скорее всего сохранит свой антикремлевский курс, что только нам на пользу.

Напомним, Зеленский встретится с Трампом. Названа дата