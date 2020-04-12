Зеленский пообещал $1 миллион ученым за создание вакцины от коронавируса

Зеленский идет на отчаянные меры / Пресс-служба президента

Главный санврач Виктор Ляшко дал большое интервью изданию “Левый берег”, в котором сделал сенсационное заявление.

Как заявил Ляшко, президент Украины Владимир Зеленский пообещал выделить из государственного бюджета "минимум миллион долларов" на вакцину от коронавируса SARS-CoV-2.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - сказал заместитель министра здравоохранения в интервью "Левому берегу".

Отметим, что президент сам эту информацию не подтверждал, хотя регулярно обращается к нации посредством соцсетей.

При этом ни Зеленский, ни бюджет практически не рискуют. Дело в том, что долгие годы наша страна делала все от себя возможное, чтобы уничтожить, как медицину, так и науку, в том числе - ту ее отрасль, которая отвечает за изобретение вакцин и лекарств.

Про последний громкий пример мы писали в марте, когда работников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, которые создали один из отечественных тестов для диагностики штамма, вызывающего COVID-19, отправили в обязательный и неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия финансирования.