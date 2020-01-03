Зеленский получил миллионы гривен от "Квартала"

Зеленский задекларировал пять миллионов дохода

Якобы не владеющий долей в "Студии Квартал-95" президент Владимир Зеленский получил "под елочку" без малого пять миллионов гривен от компании, работу в которой он приостановил из-за ухода в политику.

В пятницу, 3 января, глава государства опубликовал изменения в свою годовую декларацию за 2019 год.

Согласно документу, 27 декабря на счета президента "капнуло" 4 миллиона 880 тысяч гривен роялти. Еще 104 тысячи Зеленскому перечислили за использование торговой маркой.

Стоит отметить, что с помощью фейковых роялти и оплат за использование ТМ нардепы и другие власть имущие зачастую легализовывали свои доходы, поскольку проверить, какие суммы им на самом деле заплатили, проверить очень сложно.

Впрочем, в случае с президентом Зеленским таковые махинации выглядят совсем невероятными, ведь в отличие от многих депутатов, которые ничего на самом деле не создали, лидер Зе команды долгие годы был лидером "95 квартала" - популярной студии, занимающейся созданием развлекухи для населения с пониженными умственными требованиями.

Что же касается получения "левых" доходов главой государства, то роялти и деньги за использование торговых марок - едва ли не единственные легальные средства, которые закон позволяет получать чиновникам даже такого уровня.