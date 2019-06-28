Зеленский полетит в Канаду чтобы выступить за деньги (ФОТО)

За встречу Зеленского с украинцами в Канаде дерут деньги

Уже в следующую среду, 3 июля, президент Украины будет в Торонто, где помимо рабочих встреч заедет и в "Экономический клуб Канады" - влиятельную площадку для проведения дискуссий среди известных и влиятельных людей всего мира.

Тем фактом, что Зеленского после его плоских шутеек вообще пригласили выступить на площадке подобного клуба, нужно гордиться.

Впрочем, наверняка ничего разумнее, чем "вы все здесь умнее меня" президент Украины не скажет. По крайней мере, ни одно из его публичных выступлений еще не отличалось хоть сколько-нибудь глубоким знанием экономических и политических проблем, о которых принято дискутировать на подобной площадке.

Очень уж интересно и то, как глава государства будет отвечать на вопросы, поскольку организаторы встреч из Экономического клуба не отступали от правил. Их гости - Билл Клинтон, Франсуа Олланд, Джон Маккейн и многие другие именитые личности - всегда отвечали на вопросы из зала без каких-либо ограничений или фильтров. Гостями же мероприятия выступят члены украинской общины Канады. Но и это не главное. Дело в том, что администрация Зеленского решила, что столь прославленному политику-артисту выступать перед уехавшими из Украины людьми безвозмездно западло. Поэтому попасть на традиционно бесплатное мероприятие без покупки билета будет невозможно.