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Зеленский полетит в Канаду чтобы выступить за деньги (ФОТО)

13:00
За встречу Зеленского с украинцами в Канаде дерут деньги - фото 1
За встречу Зеленского с украинцами в Канаде дерут деньги

Уже в следующую среду, 3 июля, президент Украины будет в Торонто, где помимо рабочих встреч заедет и в "Экономический клуб Канады" - влиятельную площадку для проведения дискуссий среди известных и влиятельных людей всего мира.

Тем фактом, что Зеленского после его плоских шутеек вообще пригласили выступить на площадке подобного клуба, нужно гордиться.

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Впрочем, наверняка ничего разумнее, чем "вы все здесь умнее меня" президент Украины не скажет. По крайней мере, ни одно из его публичных выступлений еще не отличалось хоть сколько-нибудь глубоким знанием экономических и политических проблем, о которых принято дискутировать на подобной площадке.

Очень уж интересно и то, как глава государства будет отвечать на вопросы, поскольку организаторы встреч из Экономического клуба не отступали от правил. Их гости - Билл Клинтон, Франсуа Олланд, Джон Маккейн и многие другие именитые личности - всегда отвечали на вопросы из зала без каких-либо ограничений или фильтров. Гостями же мероприятия выступят члены украинской общины Канады. Но и это не главное. Дело в том, что администрация Зеленского решила, что столь прославленному политику-артисту выступать перед уехавшими из Украины людьми безвозмездно западло. Поэтому попасть на традиционно бесплатное мероприятие без покупки билета будет невозможно.

Зеленский полетит в Канаду чтобы выступить за деньги (ФОТО) - фото 183443

 

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