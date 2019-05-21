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Зеленский подписал свой первый указ

09:30
Зеленский подписал свой первый указ - фото 1
Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Спойлер: он касается армии.

Украина при Зеленском: что нас ждет

Об этом сообщается на сайте гаранта.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины" - говорится в акте.

Зеленский подписал свой первый указ - фото 181317

Напомним, в понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады.

Свое решение глава государства озвучил во время выступления в ВРУ.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!", - заявил Владимир Зеленский.

Также он в очередной раз подчеркнул необходимость возвращения наших территорий.

"Наша первая задача – прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизней близких вам людей? На что? Могу заверить: чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, утрачивать свою популярность, свои рейтинги. И если будет надо – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории, никогда”, - заявил Зеленский.

 
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Владимир Зеленский армия ВСУ Новости Украина
Администрация президента
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