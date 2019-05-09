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Зеленский почтил память своего дедушки - ФОТО

09 мая, 15:30
Зеленский почтил память своего дедушки - фото 1
Зеленский почтил память своего дедушки

Избранный президент Владимир Зеленский почтил память своего дедушки и прокомментировал трагедию Второй мировой войны.

Полторак отчитается перед Зеленским

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек.

Мы должны быть благодарными им каждый день", - написал будущий гарант в Facebook и отметил огромный вклад украинского народа в победу над нацизмом.

"Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу - огромный. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти без украинцев", - заявил Зеленский.

Зеленский почтил память своего дедушки - ФОТО - фото 180739

Напомним, избранный президент Владимир Зеленский сфотографировался со связной УПА и ветераном ВОВ. Встречу приурочили к Дню примирения, который традиционно отмечают 8 мая.

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и кланяемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того чтобы в будущем нас объединяли только победы", - резюмировал Зеленский.

 
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