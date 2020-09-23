Зеленский переназначил в ОАСК судью, запрещавшего протесты против Путина

Судья Гарник переназначен в ОАСК

Президент Украины решил, что судья Кирилл Гарник должен продолжать работу в Окружном админсуде Киева. На тот нюанс, что на служителе Фемиды клейма негде ставить, гарант, разумеется, внимания не обратил.

Указ о переназначении судьи, которого назначал еще Виктор Янукович в марте 2013-го, опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Гарника Кирилла Юрьевича на должность судьи Окружного административного суда города Киева", - сказано в документе.

До своего прихода в ОАСК коллега Павла Вовка работал в Полтавском окружном админсуде, а к моменту карьерного взлета уже был полноценным работником системы, принимающим "нужные" решения.

В судейскую движуху его притащила мама Людмила Гарник, которая с 2007 значится судьей Северного Апелляционного хозяйственного суда в столице. А перед началом своей судейской картеры теперь поддерживаемый Зеленским служитель Фемиды собирался заниматься совсем уж другой деятельностью и мечтал о карьезе поп-звезды. Даже катался в Москву для участия в российском шоу "Фабрика звезд-5".

В июле 2013-го Гарник впервые стал известен обществу из-за запретов акций протеста против визита в Киев главаря РФ Владимира Путина и партиарха Гундяева. Тогда, к 1025-летию со дня крещения Руси, российские террористы со скандалом приехали в Украину, а некоторые представители общественности уже тогда не хотели видеть агрессоров в Киеве. Гарник активнейшим образом топил за наказание активистов.