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Зеленский "передаст ключи" преемнику: Президент ошарашил заявлением

16:30
Зеленский "передаст ключи" преемнику: президент ошарашил заявлением - фото 1
Зеленский "передаст ключи" преемнику: президент ошарашил заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал по завершению первой каденции передать своему преемнику "ключи от новой страны".

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Об этом политик заявил в интервью израильскому "9 каналу".

"Ну, вы мне об этом скажете через четыре года ("сдать власть", как Василий Голобородько – прим. ред.). И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от этой новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция", - заявил политик.

Отметим, что в 2019 г. во время предвыборной гонки тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что собирается избраться лишь на один срок. В то же время некоторые политологи полагают, что нынешний глава государства не сдержит слово и под видом борьбы "за все хорошее против всего плохого" снова попытается попасть на Банковую.

Второй вариант развития событий вполне вероятен, так как без особы Зеленского вся Команда Зе рискует рухнуть, как карточный домик, что приведет к передачи власти другим элитам с совершенно иным видением внутреннего и внешнего курса страны.

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Владимир Зеленский Президент Украины Новости Украина
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