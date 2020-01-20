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"У меня еврейская кровь": Зеленский рассказал об антисемитизме

08:40
"У меня еврейская кровь": Зеленский рассказал об антисемитизме - фото 1
"У меня еврейская кровь": Зеленский рассказал об антисемитизме

В Украине нет антисемитизма, полагает президент Украины Владимир Зеленский.

В Украине посчитали всех евреев

Об этом он заявил в интервью СМИ.

"Мы очень интересную статистическую информацию, которая будет очень интересна для Израиля. Существует опубликованное опроса исследовательского центра Pew Research Center за 2018, которое оценивало уровень антисемитизма в Европе. И низкий уровень антисемитизма был в Украине", - отметил политик и добавил, что он и сам имеет еврейские корни.

"У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, не так ли? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом ... Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру", - заявил президент.

Отметим, что в Израиле весьма положительно отнеслись к победе Владимира Зеленского на выборах президента. Само собой, из-за его национальности, однако по еврейским нормам политик является "шабатным гоем", т.е. светским евреем.

Напомним, Зеленская узрела "чудовищ" с женой Нетаньяху – яркие ФОТО.

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Украинская правда
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