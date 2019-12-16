Зеленский "отменит" города Украины. Что будет вместо них?

Зеленский "отменит" города Украины. Что будет вместо них?

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал административно-территориальную реформу в Украине.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на законопроект № 2598.

Согласно источнику, гарант предлагает установить в Украине следующее территориальное устройство: общины, округи, области, Автономная Республика Крым.

На данный момент, согласно ст. 133 КУ, систему территориальное устройство нашей страны представлено следующим образом: Автономная Республика Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и деревни.

Отметим, что парламентская оппозиция очень негативно восприняла идеи Команды Зе по этому вопросу. В частности, соглава фракции "ЕС" Ирина Геращенко называет упомянутый законопроект угрозой децентрализации.

Ирина Геращенко

"Внесённые изменения в Конституцию, которые только сегодня были опубликованы на сайте Верховной Рады, на самом деле свидетельствуют о том, что отменяется европейская модель децентрализации, как сказал коллега из "Слуги народа", даже у Киева статус забирают", - заявила политик.

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