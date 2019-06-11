Зеленский отменил назначения Порошенко в Высший совет правосудия

Зеленский разрушает "наследие" Порошенко

Президент Украины продолжает разрушать построенную своим предшественником вертикаль власти и выстраивает свою. Во вторник, 11 июня, Владимир Зеленский подписал указ об отмене назначений Петра Порошенко в ВСП по квоте президента.

Сегодня на сайте главы государства появились подписанные шестым главнокомандующим Украины документы об отмене указов Петра Порошенко.

В них речь идет о завизированных уже после поражения на выборах экс-президентом указах о назначениях кандидатур в Высший совет правосудия.

Согласно указу №359/2019, Зеленский аннулировал указ Президента Украины от 13 мая 2019 №217 "О назначении члена Высшего совета правосудия" о назначении Андрея Василенко членом Высшего совета правосудия.

Аналогичным постановлением нынешний глава государства уволил Михаила Исакова.

При этом на место лишенных должности госслужащих Зеленский никого не назначил. В указе № 357/2019 президент решил объявить открытый конкурс по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначении членов Высшего совета правосудия.