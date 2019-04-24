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Отставка Авакова: суд вынес вердикт

24 апреля, 17:30
Отставка Авакова: суд вынес вердикт - фото 1
Отставка Авакова: суд вынес вердикт

На шефа МВД Арсена Авакова подали в суд. Истец требует отправить скандального министра в отставку. И Фемида вынесла вердикт.

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"Суд принял решение - отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, поскольку суд пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, ведь требования по обеспечению иска являются преждевременными", - заявил Окружной админсуд Киева.

Кто выступил истцом – неизвестно. Фемида об этом скромно умолчала, но не забыла раскрыть суть заявления. По мнению инкогнито, Арсен Аваков и премьер Владимир Гройсман не достойны занимать свои посты из-за незнания украинского языка.

Пункт 1 ст.7 "О Кабинете министров" гласит, что все лица, занимающие министерские кресла обязаны знать язык Шевченко.

Однако суд не счел такой довод достаточным основанием для увольнения господ-чиновников.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил работников Службы безопасности Украины в использовании дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции.

"Для меня в этом деле есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, работниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции", - сказал чиновник.

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Арсен Аваков Владимир Гройсман суд Новости Украина
Окружной админ суд Киева
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