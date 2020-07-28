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Зеленский одобрил наплыв китайцев в Украину: Что изменится?

14:30
Зеленский одобрил наплыв китайцев в Украину: Что изменится? - фото 1
Зеленский одобрил наплыв китайцев в Украину: Что изменится?

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил временную отмену визового режима для граждан Китая.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на указ президента.

"1. Ввести на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней. 2. Кабинету Министров Украины принять меры, вытекающие из настоящего Указа", - говорится в сообщении.

Отметим, что…

Во многих странах мира китайские туристы имеют далеко не самую лучшую репутацию. После начала пандемии коронавируса негативное отношение к гражданам КНР во всем мире лишь усугубилось, однако китайцы по прежнему остаются важны для развития туризма многих стран. Следовательно, не интересах последних чинить препятствия для въезда туристов из Китая.

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Владимир Зеленский Китай туризм Новости Украина
Без табу
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