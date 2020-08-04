Зеленский объяснил Авакову, кто из них главный – советник Ермака

Зеленский объяснил Авакову, кто из них главный – советник Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский четко объяснил главе МВД Арсену Авакову, кто в этой стране является "главным".

Об этом рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".

“Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича – безопасность”, - заявил чиновник.

Как уточнил Михаил Подоляк, Владимир Зеленский – это "серьезный игрок" на политической арене.

"Владимир Александрович – это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время (на длиннее, чем многие думают, но сразу скажу, что мы не говорим об авторитаризме, полицейское государство и так далее, нет). И Арсен Борисович тоже это понял. И это – очень хорошо. Потому что невозможно (эффективно работать – прим. ред.), когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента”, – отметил политик.

Отметим, что…

Команда Зе обязана главе МВД Арсену Авакову в "безпроблемном" приеме власти в 2019 г. В качестве благодарности скандальный министр получил "ярлык" на дальнейшее правление в подконтрольном ведомстве.

Всякая попытка устранить всесильного главу МВД может быть чревата для Команды Зе дестабилизацией политической ситуации в стране с его стороны. Осознавая этот риск, Банковая склонна закрывать глаза на многочисленные просчеты Авакова.