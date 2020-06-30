Отставка Авакова себя исчерпала – Шмыгаль

Отставка Авакова себя исчерпала – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал нецелесообразной отставку главы МВД Арсена Авакова и объяснил почему.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью политика BBC Ukraine.

"Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. По реформе полиции. Сравните милицию семь лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают, это другое качество безопасности сервиса. Конечно, в таком большом количестве людей, которым дается оружие, сила, полномочия, - это больше чем 300 000 человек, - могут быть негодяи", - заявил Денис Шмыгаль.

Также премьер добавил, что украинцы "очень сильно доверяют полиции".

"Какое критическое достижения реформы? Это быстрое наказание, это не утаивание таких преступлений, это неотвратимость наказания для преступников в форме. Уровень доверия к милиции семь лет назад и сейчас - это две разных величины. Когда случается беда, мы звоним в полицию, и в большинстве случаев это нормальные люди, украинцы, ежедневно рискуют своей жизнью ради нашей безопасности", - отметил глава Кабмина.

Что было ранее?

После помощи Владимиру Зеленскому на выборах президента Украины, Команда Зе отблагодарила Арсена Авакова сохранением кресла главы МВД.

Но на определенных условиях. Для начала министр должен был продемонстрировать свою эффективность. Однако погоня Авакова за результатами привела к печальным последствиям, ярким примером чего является фиктивное "раскрытие" дела убийства Павла Шеремета.

Токсичность и некомплектность скандального министра привела к тому, что часть нардепов Рады подписалась под постановлением о его увольнении