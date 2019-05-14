Комитет Рады затягивает с датой инаугурации Зеленского

12:00 14 мая,

Дата инаугурации Зеленского станет известна не раньше четверга

Вопрос принятия присяги новоизбранным президентом крайне важен для борющихся за власть уже после выборов сторон. В команде Зе, судя по всему, хотят успеть разогнать Верховную Раду, да и вовсе побыстрее взять булаву в руки. Противодействие же в штабе Зеленского получают нешуточное.

Утром во вторник, 14 мая, стало известно, что Комитет по вопросам регламента ВР, который должен рассмотреть множество вариаций проектов по датам инаугурации, перенес свое заседание на завтра.

Это значит, что при самых лучших раскладах в зале парламента голосовать будут не раньше четверга, 16 мая.

Причиной очередного переноса стали многочисленные регистрации новых проектов по дате проведения церемонии.

Сегодня же нардепы собираются заниматься так называемому "языковому закону" и будут обсуждать проекты постановлений по отмене голосований.

Как известно, всего в Раду по состоянию на понедельник внесли шесть законопроектов о дате инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко и Дмитрий Балога топят за 19 мая, дату, которая идеально подходит Зеленскому для реализации задуманного. Виталий Куприй предлагает провести церемонию 20 или 26 мая. Затягивают процесс и представители БПП Александр Сугоняко и Сергей Каплин, которые хотят инаугурацию или 19 числа, или вообще 1 июня.

Как известно, в команде Зеленского хотят роспуска парламента. Изначально штаб Зе команды устраивали даты 28 и 30 мая, но потом позиция представителей победителя выборов резко изменилась и они стали топить за 19 число. Конкретики же в этом вопросе нет никакой, поскольку различные политсилы ведут кулуарную борьбу между собой.