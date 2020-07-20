Зеленский не будет просить прощения у Кадырова – заявление

Зеленский не будет просить прощения у Кадырова – заявление

Президент Украины Владимир Зеленский не будет прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает "Интерфакс –Украина" со ссылкой на источник в ОПУ.

"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", - заявили в Офисе президента Украины.

Как уточняет источник, послание главы Чечни содержит в себе отсылку к отношениям, которые могут обсуждаться лишь между президентами двух стран.

"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - добавили в ОПУ.

Что было ранее?

18 июля Рамзан Кадыров потребовал от Владимира Зеленского вновь извиниться за высмеивание своей фигуры на видео студии "Квартал 95". По мнению политика, в 2018 г. будущий президент Украины в интервью Дмитрия Гордона постоянно пытался увильнуть от повторных извинений за упомянутую запись.