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Зеленский не будет просить прощения у Кадырова – заявление

Вчера, 19:43
Зеленский не будет просить прощения у Кадырова – заявление - фото 1
Зеленский не будет просить прощения у Кадырова – заявление

Президент Украины Владимир Зеленский не будет прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Об этом сообщает "Интерфакс –Украина" со ссылкой на источник в ОПУ.

"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", - заявили в Офисе президента Украины.

Как уточняет источник, послание главы Чечни содержит в себе отсылку к отношениям, которые могут обсуждаться лишь между президентами двух стран.

"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - добавили в ОПУ.

Что было ранее?

18 июля Рамзан Кадыров потребовал от Владимира Зеленского вновь извиниться за высмеивание своей фигуры на видео студии "Квартал 95". По мнению политика, в 2018 г. будущий президент Украины в интервью Дмитрия Гордона постоянно пытался увильнуть от повторных извинений за упомянутую запись.

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Рамзан Кадыров Владимир Зеленский Офис Президента Новости Украина
Интерфакс Украина
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