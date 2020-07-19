"Подтверди свои извинения!": Кадыров жестко унизил Зеленского

01:12 19 июля,

Подтверди свои извинения!: Кадыров жестко унизил Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского вновь извиниться за высмеивание своей фигуры на видео студии "Квартал 95".

Об этом политик написал в Telegram.

Рамзан Кадыров заявил, что в 2018 г. Владимир Зеленский в интервью Дмитрия Гордона постоянно пытался увильнуть от повторных извинений за видео Квартала, где был осмеян плачущий глава Чечни.

"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!", - заявил Рамзан Кадыров и потребовал от Зеленского самоопределения.

"Я сын погибшего отца, пехотинец "великого лидера Владимира Путина", защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко", - добавил глава Чечни.

Напомним, петиция об отставке Зеленского набрала необходимые голоса - ФОТО.