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Зеленский назначил замглавы ОП. Она хочет прострелить ногу Дубинскому

Вчера, 21:00
Зеленский назначил замглавы ОП. Она хочет прострелить ногу Дубинскому - фото 1
Зеленский назначил замглавы ОП. Она хочет прострелить ногу Дубинскому

В среду, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назначил замглавы ОП активистку Майдана Анну Коваленко.

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Об этом сообщается на сайте гаранта.

"Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность Заместителя Главы Офиса президента Украина", - говорится в указе.

Зеленский назначил замглавы ОП. Она хочет прострелить ногу Дубинскому - фото 187122

Получив кресло в ОП, Коваленко сразу же поделилась своим видением будущей работы и ее целями.

"Сильные и современные силы безопасности и обороны, которые служат и одновременно подотчетны действительно украинскому народу - вот, собственно, наша задача. Быстрые и качественные реформы, интеграция в НАТО, совместимость с войсками НАТО - это повышение нашей обороноспособности. Спасибо за доверие новой команде. Служу украинскому народу!", - написала девушка в Facebook.

Зеленский назначил замглавы ОП. Она хочет прострелить ногу Дубинскому - фото 187125

Кто она и чем знаменита?

Анна Коваленко - в 2013-2014 гг. активистка Майдана, в последующие годы была советником при трех министрах обороны и главе Минстеця. Особую известность приобрела после угрозы прострелить ногу Александру Дубинскому.

Зеленский назначил замглавы ОП. Она хочет прострелить ногу Дубинскому - фото 187123

Анна Коваленко

Почему? Всему виной его позиция.

Отвечая на вопрос СМИ о будущем взаимодействии с "антиукраинскими слугами народа" Дубинским и Бужанским, она заявила следующее:

"Ну сначала нужно справиться с непреодолимым желанием прострелить ногу кому-то из них. Но логика будет простая - мы будем убеждать...".

Дубинский в свою очередь отреагировал на угрозу шуткой и заявил, что у нее "ничего не получится".

А так ли это, покажет время.

Напомним, "Слуга народа" вляпался в сексистский скандал - ФОТО.

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Партия Слуга народа Владимир Зеленский Офис Президента Новости Украина
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