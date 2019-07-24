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Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО не зашкваренного экс-мэра Луганска

08:40
Владимир Зеленский подписал указ о важном назначении в СНБО - фото 1
Владимир Зеленский подписал указ о важном назначении в СНБО

Президенту Украины и его команде удалось "невозможное" - найти среди бывших луганских чиновников едва ли не единственного человека, который не вёл политику полного подчинения Ефремову и Януковичу.

Во вторник, 23 июля, на сайте президента появился указ о назначении заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, единственного из независимых мэров Луганска и губернаторов области.

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"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе, имеющем номер №551/2019.

В официальной биографии чиновника перечислен, пожалуй, единственный его зашквар - он был членом "Батькивщины".

Данилов предсказывал войну в Грузии и захват Крыма ещё в 2007 году. За свою политическую карьеру он отметился весьма успешной работой на посту городского головы Луганска, был первым "оранжевым" и проукраинским губернатором области, а также числился нардепом ВР пятого созыва от Блока Юлии Тимошенко

На момент назначения в СНБО он работал заместителем директора Европейского института интеграции и развития.

Напомним, первые перестановки в СНБО прошли 28 мая 2019 с назначением главой Совета Александра Данилюка.

Ранее должность главы СНБО занимал Александр Турчинов. За годы своей работы политик выступал за признание Генштаба России и ФСБ террористическими организациями и регулярно выступал за введение антироссийских санкций.

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