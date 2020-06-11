Зеленский назначил нового главу ВМС: Что о нем известно?

Зеленский назначил нового главу ВМС: Что о нем известно?

В четверг, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу ВМС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ № 217/2020 Глава государства подписал 11 июня", - говорится в сообщении.

Алексей Неижпапа: Краткая биография

Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и в 2015 г. - Национальный университет обороны Украины



В 2015-2019 гг. был замглавы Военно-Морских сил по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил ВСУ.



С апреля 2020 года офицер занимал должность заместителя командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.

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