Зеленский назначил губернатором Ивано-Франковской области главу компании Ахметова

Новый глава Ивано-Франковской ОГА - менеджер Ахметова

В пятницу, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский продолжил парад не совсем прозрачных и понятных с точки зрения здравого смысла назначений в регионах. Сегодня глава государства представил подчиненным нового главу Ивано-Франковской ОГА.

Председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации официально стал Дмитрий Шмыгаль, бывший директор Бурштынской ТЭС, которая входит в холдинг Рината Ахметова ДТЭК.

Сегодня же на сайте президета был опубликован указ о назначении чиновника:

"Назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации".

Представляя губернатора, Зеленский заявил, что "завидует Ивано-Франковщине".

- Очень мощный менеджер. И я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры, - заявил президент. - Поэтому людей, которые являются, как мы, не хочу говорить о патриотизме, но людей, которые хотят сделать что-то хорошее для Украины, за тот небольшой срок, таких политических волонтеров, действительно не так много. И это один из таких людей.

Примечательно, что назначенный Зеленским чиновник был причастен к команде Порошенко - он занимал должность главы департамента экономического развития и промышленности Львовской ОГА.