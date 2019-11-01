Зеленский назначил главой Тернопольской области бывшего регионала

Игорь Сопель официально стал губернатором

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Игорь Сопель, а также экс-член "Партии регионов", чью кандидатуру жители Тренопольской области предпочли не выбирать в ходе отбора парламентариев, все равно прорвался к власти.

В пятницу, 1 ноября, в ходе своей поездки в Тернопольскую область, представил подчиненным нового руководителя областной государственной администрации.

Кандидатуру предпринимателя Игоря Сопеля до этого согласовали на заседании Кабмина Гончарука, так что назначение губернатора было чистой формальностью.

Сам же адепт Зеленского сразу же расставил все точки над "і", дав понять, что с "разбойниками и чертями" он работать не собирается, а только лишь с порядочными людьми.

- Я открыт для всех людей, которые готовы работать честно и прозрачно. Готовы инвестировать в экономику, инфраструктуру и социальную сферу нашей области. И для тех, которые готовы создавать новые рабочие места. Это будет одним из приоритетов в моей работе, - заявил Сопель после назначения.

Самого же Сопеля уж явно нельзя назвать человеком с совсем уж незапятнанной репутацией, поскольку он служил коллаборантам в "Партии регионов".

Предыдущий тернопольский глава ОГА Степан Барна был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским еще в июне.

Согласно декларации Сопеля, его семье принадлежат квартира площадью 68.2 квадратных метров и магазин в Хоросткове (50,1 квадратных метра), МАФ площадью 30 квадратных метров, часть общежития (171,9 квадратных метров) в Хоросткове и дом в Увисле Гусятинского района (120 квадратных метров). На имя Игоря Сопеля зарегистрирован автомобиль "Тойота Camry" 2014 года выпуска.