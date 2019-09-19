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Зеленский назначил губернатором скандального топ-менеджера "кошелька" Путина

15:00
Бывший сотрудник Вексельберга стал губернатором Винницкой области - фото 1
Бывший сотрудник Вексельберга стал губернатором Винницкой области

В четверг, 19 сентября, президент Украины продолжил расставлять на ключевые позиции в государстве сомнительных персонажей. Согласно опубликованному на официальном сайте гаранта указе, новым главой Винницкой областной государственной администрации стал Владислав Скальский.

Об этом сказано в документе, подпись под которым Владимир Зеленский поставил вчера.

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Зеленский назначил губернатором скандального топ-менеджера 'кошелька' Путина - фото 188081"Назначить Скальского Владислава Владимировича главой Винницкой областной государственной администрации", - гласит указ №706/2019.

Стоит отметить, что кандидатуру нового губернатора уж явно можно назвать скандальной. С 2010 по 2014 годы он не жил в Украине, а колесил по Казахстану и России, где занимал руководящие должности в сетях гипермаркетов.

В 2014-м Скальский стал директором торгового центра OCEAN PLAZA. Того самого, что принадлежит российскому олигарху Аркадию Ротенбергу.

И хотя уже четыре года как чиновник якобы никакого отношения к "кошельку Путина" не имеет, репутация у него все же столь зашкваристая, что выбор Зеленского совсем не ясен.

До назначения на пост губернатора Скальский был заместителем мэра Винницы.

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