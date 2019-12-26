Зеленский назначил главой РГА в Одесской области отъявленного сепара и любителя Путина

Антон Муравенко - новый глава РГА в Одесской области

В четверг, 26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главы Захарьевской райгосадминистрации. И человека, должность которого он согласовал, можно назвать полноценным антиукраинским ватником.

Сегодня на сайте главы государства появились два указа, которыми Зеленский уволил глав Савранской и Захарьевской райгосадминистраций Одесской области Ярославу Жирун и Алексея Осийчука, а также назначил на их места новых руководителей.

Савранскую районную государственную администрацию возглавил Сергей Степаненко, а Захарьевскую - Антон Муравенко. Кандидатуры обоих деятелей были одобрены Кабмином еще в начале декабря, не смотря на явные зашквары в биографии как минимум одного из соискателей.

Так, Муравенко в 2013-2014 годах был главой областного коммунального предприятия "Бюро регионального развития" и занимался разработкой различных, в итоге не реализованных проектов. Будучи активным членом "Партии регионов", деятель исповедовал пророссийские взгляды.

Косил под патриота он, судя по соцсетям, лишь очень короткое время после Революции достоинства. Чуть позже, поняв, что за русский язык и антиукраинские взгляды, типичный регионал начал активно постить всю гниль российской пропаганды. и вплоть до поражения на выборах Петра Порошенко. С момента прихода к власти Зеленского на страницах Муравенко снова стали появляться антиукраинские картинки, георгиевские ленты и прочие атрибуты российской нечисти.