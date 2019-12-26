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Зеленский назначил главой РГА в Одесской области отъявленного сепара и любителя Путина

14:00
Антон Муравенко - новый глава РГА в Одесской области - фото 1
Антон Муравенко - новый глава РГА в Одесской области

В четверг, 26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главы Захарьевской райгосадминистрации. И человека, должность которого он согласовал, можно назвать полноценным антиукраинским ватником.

Сегодня на сайте главы государства появились два указа, которыми Зеленский уволил глав Савранской и Захарьевской райгосадминистраций Одесской области Ярославу Жирун и Алексея Осийчука, а также назначил на их места новых руководителей.

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Савранскую районную государственную администрацию возглавил Сергей Степаненко, а Захарьевскую - Антон Муравенко. Кандидатуры обоих деятелей были одобрены Кабмином еще в начале декабря, не смотря на явные зашквары в биографии как минимум одного из соискателей.

Зеленский назначил главой РГА в Одесской области отъявленного сепара и любителя Путина - фото 193394

Так, Муравенко в 2013-2014 годах был главой областного коммунального предприятия "Бюро регионального развития" и занимался разработкой различных, в итоге не реализованных проектов. Будучи активным членом "Партии регионов", деятель исповедовал пророссийские взгляды.

Зеленский назначил главой РГА в Одесской области отъявленного сепара и любителя Путина - фото 193395

Косил под патриота он, судя по соцсетям, лишь очень короткое время после Революции достоинства. Чуть позже, поняв, что за русский язык и антиукраинские взгляды, типичный регионал начал активно постить всю гниль российской пропаганды. и вплоть до поражения на выборах Петра Порошенко. С момента прихода к власти Зеленского на страницах Муравенко снова стали появляться антиукраинские картинки, георгиевские ленты и прочие атрибуты российской нечисти.

 

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