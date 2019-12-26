Лавров упрекнул Зеленского из-за нарушений перемирия на Донбассе

Лавров начал требовать от Зеленского выполнения обещаний

Политика заигрывания с агрессорами и разговора о дружбе с русскими, которой придерживается президент Украины Владимир Зеленский, привела к усилению политического давления со стороны Кремля в довесок к не прекращающимся обстрелам на Донбассе.

В четверг, 26 декабря, главарь российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что война на Донбассе не будет заморожена. Фактически эти слова можно воспринимать как официальный отказ агрессоров от выполнения взятых на себя обязательств.

Правда, никаких официальных гарантий от террористов в ходе саммита "нормандской четверки" Зеленский не добился - в документах Россия отмечена скорее третьей стороной конфликта, чем непосредственным его участником.

- К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения, как и прежде, стреляют. Блокаду региона не снимают. Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются, - подчеркнул представляющий Россию террорист с дипломатическим паспортом. Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. Поэтому ему стоит вести прямой диалог с руководством "ЛНР" и "ДНР".

Кроме того, российский министр напомнил о том, что в Париже в ходе переговоров в "нормандском формате" Украина обязалась имплементировать так называемую "формулу Штайнмайера", которая предполагает проведение выборов на Донбассе без вывода российских войск и передачи границы под контроль ГПСУ. И хотя Зеленский с Путиным по последнему пункту к общему знаменателю не пришли, обязательства Киева были зафиксированы на бумаге, а русские в этом плане вышли из переговорного процесса с развязанными руками.

Напомним, единственным достижением нашего президента в рамках встречи в Париже была договоренность об обмене пленными. Правда, и он теперь под большим вопросом. Перемирия на Донбассе нет, газовый контракт подписан с огромными потерями для нашей страны, а теперь к этому еще и добавляются требования от русских выполнять другие договоренности.