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Зеленский назначил нового главу ОГА. Кто же он?

18:00
Зеленский назначил нового главу ОГА. Кто же он? - фото 1
Зеленский назначил нового главу ОГА. Кто же он?

В субботу, 13 июля, Владимир Зеленский представил нового главу Херсонской ОГА. Им стал экс-замминистра обороны Юрий Гусев.

Зеленский назначил новых глав ОГА. Кто они?

"Хочу вас поздравить с новым главой Херсонской облгосадминистрации… и хочу подписать указ о назначении Гусева Юрия Вениаминовича. Можно поаплодировать", - заявил президент.

Что касается самого Гусева, то он намерен сразу же приняться за кадровые перестановки.

"Кто хочет работать в команде президента, в вертикали президента в Херсонской области, заходите прямо сейчас на сайт Lift … платформа, которую президент анонсировал на iForum, оставляйте свои координаты, оставляйте свои резюме. Будет работать команда, которая будет отбирать этих людей – те, кто пройдет в финал, получат собеседования со мной», - заявил Гусев.

Отметим, что ранее Гусев баллотировался в нардепы, однако позже он заявил, что снимает свою кандидатуру. Как видите, ему подыскали другое кресло. Но после того, как стало известно о его назначении губернатором, на сайте президента появилась петиция с просьбой к президенту переменить свое решение. И есть от чего. По данным некоторых СМИ, Гусев был замешан в нескольких коррупционных схемах.

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Херсонская область Владимир Зеленский ОГА Новости Украина
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