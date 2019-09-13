Зеленский на форуме YES мощно обратился к Европе из-за антироссийских санкций

Зеленский призвал сохранять антироссийские санкции

В пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на ежегодной встрече участников Ялтинской Европейской Стратегии. Та часть его спича, которая касалась вопросов нацбезопасности страны, на удивление, получилась весьма складной.

Говоря о необходимости сохранения санкций против России, глава государстве резонно подметил, что ограничительные меры должны сохраняться, а также весьма жестким образом одернул вечно обеспокоенных европейцев.

- Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я не раз говорил: единственный путь к этому - это дипломатия. Санкции - это мощное и действенное оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций. Вы теряете деньги, серьезно? Но, извините, мы теряем людей, - подчеркнул Зеленский.

В своем выступлении гарант призвал все международное сообщество не изменять свою позицию по отношению к стране-террористу, а также анонсировал решение вопроса с разведением сил в Петровском и Золотом Луганской области уже в "ближайшие недели".

Примечательно, что о необходимости не сливать украинские национальные интересы Владимир Зеленский говорил аккурат на следующий день после признания обсуждения так называемой "формулы Штайнмайера" в рамках "нормандских переговоров". Предложение бывшего главы МИД Германии и нынешнего президента ФРГ, заключается в том, чтобы обеспечить российским террористам легализацию и попадание в органы власти украинского Донбасса. При этом интересы Украины она не затрагивает совершенно, а вопросы деоккупации Крыма по формуле и вовсе не поднимаются.