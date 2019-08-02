Зеленский листал американским лоббистам перед вторым туром

Зеленский пользовался услугами американских лоббистов, хотя и отрицает это

В команде Зе использование услуг американской компании Signal Group всячески отрицали, но представители фирмы внесли в налоговые декларации все данные о получении денег от Зеленского, а также об их распределении.

Информация о том, что в Зе команде обратились к лоббистам, фигурировала в СМИ еще весной, но у Зеленского отнекивались от этого, поясняя все публикации журналистов фейками и происками оппонентов.

А теперь же оказалось, что все заявления команды Зе были ложью. Согласно документам Signal Group Consulting, LLC, контракт по работе со "Слугой народа" и Владимиром Зеленским закончился 21 мая 2019-го. Началось сотрудничество американцев с украинским политиком 3 апреля - в период между первым и вторым туром выборов президента.

Согласно документам, представленным в Министерство Юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 тысяч долларов, а также 9 тысяч 371 доллар и 80 центов в качестве компенсации за расходы.

В услуги американских лоббистов из компании Signal Group входила организация общественных связей с правительством США, представление их клиенту местным медиа, организация интервью, ужинов и так далее.

Команда Зеленского, как следует из документации, летала в Вашингтон 16 апреля. За пару дней приближенные к действующему президенту встречались с чиновниками в Институте Катона, Государственном департаменте, CSIS, Центре Карнеги, а 17 числа и вовсе были на встрече в Белом доме. При этом в тот же день на Facebook Зе команды выставили опровержение сотрудничества с лоббистами из США в общем и Signal Group Consulting в частности.