война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

Зеленский листал американским лоббистам перед вторым туром

14:00
Зеленский пользовался услугами американских лоббистов, хотя и отрицает это - фото 1
Зеленский пользовался услугами американских лоббистов, хотя и отрицает это

В команде Зе использование услуг американской компании Signal Group всячески отрицали, но представители фирмы внесли в налоговые декларации все данные о получении денег от Зеленского, а также об их распределении.

Информация о том, что в Зе команде обратились к лоббистам, фигурировала в СМИ еще весной, но у Зеленского отнекивались от этого, поясняя все публикации журналистов фейками и происками оппонентов.

В офисе президента опровергли отставку Богдана

А теперь же оказалось, что все заявления команды Зе были ложью. Согласно документам Signal Group Consulting, LLC, контракт по работе со "Слугой народа" и Владимиром Зеленским закончился 21 мая 2019-го. Началось сотрудничество американцев с украинским политиком 3 апреля - в период между первым и вторым туром выборов президента.

Согласно документам, представленным в Министерство Юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 тысяч долларов, а также 9 тысяч 371 доллар и 80 центов в качестве компенсации за расходы.

В услуги американских лоббистов из компании Signal Group входила организация общественных связей с правительством США, представление их клиенту местным медиа, организация интервью, ужинов и так далее.

Зеленский листал американским лоббистам перед вторым туром - фото 185319

Команда Зеленского, как следует из документации, летала в Вашингтон 16 апреля. За пару дней приближенные к действующему президенту встречались с чиновниками в Институте Катона, Государственном департаменте, CSIS, Центре Карнеги, а 17 числа и вовсе были на встрече в Белом доме. При этом в тот же день на Facebook Зе команды выставили опровержение сотрудничества с лоббистами из США в общем и Signal Group Consulting в частности.

Зеленский листал американским лоббистам перед вторым туром - фото 185320
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
США Владимир Зеленский Выборы президента 2019 Президент Украины Новости Украина
Голос Америки
powered by lun.ua
Другое на тему
"Центрэнерго" начало закупки угля у боевиков "ДНР" - фото 1
Блокада все: после смены руководства "Центрэнерго" начала закупать уголь из "ДНР" (ФОТО)
15:00
Коломойский решает свои проблемы с помощью Барышевского суда - фото 1
Коломойский использует примитивную схему для расправы над оппонентами (ВИДЕО)
11:00
В ОП говорят, что Богдан не писал заявление об отставке - фото 1
В офисе президента опровергли отставку Богдана
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...