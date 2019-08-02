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В офисе президента опровергли отставку Богдана

10:00
В ОП говорят, что Богдан не писал заявление об отставке - фото 1
В ОП говорят, что Богдан не писал заявление об отставке

Сразу после серии публикаций в СМИ о том, что постоянный сопроводитель Зеленского на всех мероприятиях Андрей Богдан написал заявление об отставке, в офисе президента отреагировали на ситуацию.

Как оказалось, в переименованной ради того, чтобы там мог работать попадающий под люстрацию Богдан АП, об отставке лидера ничего не слышали.

Андрей Богдан написал заявление об отставке (ФОТО)

Так, заместитель главы ОП Руслан Рябошапка заявил, что Богдан никуда не уходит.

Сам же юрист информацию никак не прокомментировал, а только лишь запостил на своей странице в Facebook фотожабу на Виталия Кличко, которого он очень хочет сместить для установления "смотрящих" над столицей.

В офисе президента опровергли отставку Богдана - фото 185309

К слову, слухи об увольнении Богдана муссировались в СМИ весьма долго. Причиной необходимости уйти вечного сопроводителя Зе служит позиция администрации США, которая видит в главе Офиса президента ставленника олигархов и постоянно мутящего воду адвоката.

Кроме того, Богдан практически в открытую конфликтует за влияние на Зе с Иваном Бакановым. Видимо, последнему удалось распознать в приближенном к Зеленскому юристе черта.

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