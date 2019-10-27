Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Зеленский катался на передовую в элитных тактических шмотках от 5.11 (ФОТО)

12:00
Президент в своей "татике" выделяется среди военнослужащих - фото 1
Президент в своей "татике" выделяется среди военнослужащих

В субботу, 26 октября, президент Украины вместе с другими сотрудниками своего офиса предстал перед ветеранами и военными в Золотом-4 в дорогущем шмоте, который не значится на вооружении ВСУ или других отечественных подразделений.

Стоит отметить, что это была первая поездка Зеленского на передовую в тактической одежде.

"Учись уважать людей, я - нормальный пассажир" - Зеленский в Золотом хамил ветеранам ВИДЕО

Раньше гарант игнорировал все требования безопасности и расхаживал в зоне проведения ООС в обычных рубашках. Но теперь, когда ему предстоял пацанский разговор с прошедшими войну, он выбрал близкий к ним военный стиль одежды. Только вот "за своего" не сошел. Во-первых, воевавшие бойцы понять игнорирующего призывы артиста вряд ли смогут, а, во-вторых, общая стоимость тактического шмота Зеленского превышает месячную зарплату военнослужащего даже с учетом боевых выплат.

Зеленский катался на передовую в элитных тактических шмотках от 5.11 (ФОТО) - фото 190222

Так, для поездки в Золотое, главнокомандующий прикупил крутую куртку от 5.11 Tactical Sabre 2.0 Jacket цвет мха за 9270 гривен.

Зеленский катался на передовую в элитных тактических шмотках от 5.11 (ФОТО) - фото 190218

Штанишки 5.11 cерии Tactical Duty Uniform за 2300 гривен.

Зеленский катался на передовую в элитных тактических шмотках от 5.11 (ФОТО) - фото 190219

А также берцы Lowa Z6S GTX, которые в данный момент у официальных дилеров можно купить по акции за 4470 гривен.

Зеленский катался на передовую в элитных тактических шмотках от 5.11 (ФОТО) - фото 190220

Кроме того, на Зеленском была тактическая футболка, идентифицировать которую невозможно. Стоить она может от 400 до 3 тысяч гривен в зависимости от модели и производителя.

Также под берцы президент подобрал треккинговые носки неизвестной фирмы. Средний ценник на них составляет около 500-1000 гривен за пару.

Зеленский катался на передовую в элитных тактических шмотках от 5.11 (ФОТО) - фото 190221

Напомним, в Золотое-4 президент приезжал для того, чтобы "услышать несогласных" с предательским соглашением отвести войска по "формуле Штайнмайера". Диалога с патриотами у него не получилось.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Офис Президента президент война на Донбассе Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Копы нашли наркоту у своего коллеги-спецназовца - фото 1
Полицейский экс-беркутовец гонял по Одессе без прав и с наркотой в машине
11:00
Зеленский постоянно хамил добровольцам в Золотом - фото 1
"Учись уважать людей, я - нормальный пассажир" - Зеленский в Золотом хамил ветеранам ВИДЕО
10:00
Зам Филатова попал под арест. Названа причина – ФОТО - фото 1
Зам Филатова попал под арест. Названа причина – ФОТО
Вчера, 20:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
18:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
25 октября, 09:25
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Загрузка...