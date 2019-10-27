Зеленский катался на передовую в элитных тактических шмотках от 5.11 (ФОТО)

Президент в своей "татике" выделяется среди военнослужащих

В субботу, 26 октября, президент Украины вместе с другими сотрудниками своего офиса предстал перед ветеранами и военными в Золотом-4 в дорогущем шмоте, который не значится на вооружении ВСУ или других отечественных подразделений.

Стоит отметить, что это была первая поездка Зеленского на передовую в тактической одежде.

"Учись уважать людей, я - нормальный пассажир" - Зеленский в Золотом хамил ветеранам ВИДЕО

Раньше гарант игнорировал все требования безопасности и расхаживал в зоне проведения ООС в обычных рубашках. Но теперь, когда ему предстоял пацанский разговор с прошедшими войну, он выбрал близкий к ним военный стиль одежды. Только вот "за своего" не сошел. Во-первых, воевавшие бойцы понять игнорирующего призывы артиста вряд ли смогут, а, во-вторых, общая стоимость тактического шмота Зеленского превышает месячную зарплату военнослужащего даже с учетом боевых выплат.

Так, для поездки в Золотое, главнокомандующий прикупил крутую куртку от 5.11 Tactical Sabre 2.0 Jacket цвет мха за 9270 гривен.

Штанишки 5.11 cерии Tactical Duty Uniform за 2300 гривен.

А также берцы Lowa Z6S GTX, которые в данный момент у официальных дилеров можно купить по акции за 4470 гривен.

Кроме того, на Зеленском была тактическая футболка, идентифицировать которую невозможно. Стоить она может от 400 до 3 тысяч гривен в зависимости от модели и производителя.

Также под берцы президент подобрал треккинговые носки неизвестной фирмы. Средний ценник на них составляет около 500-1000 гривен за пару.

Напомним, в Золотое-4 президент приезжал для того, чтобы "услышать несогласных" с предательским соглашением отвести войска по "формуле Штайнмайера". Диалога с патриотами у него не получилось.