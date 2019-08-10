Зеленский изменит статус Крыма – Джемилев
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что президент Владимир Зеленский готов создать крымскотатарскую автономию.
Об этом политик сообщил в интервью каналу ATR.
"Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести — за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", — то будет так, как скажет президент", - сказал Джемилев.
И добавил, что президент Украины готов созвать конституционную комиссию для рассмотрения поправок к десятой главе Конституции Украины ("Автономная республика Крым"),
Отметим, что вопрос о татарской автономии поднимался и ранее. В частности, в 2018 г. Петр Порошенко заявлял о готовности внести в ВРУ предложение о соответствующих поправках. Однако к практическим действиям он так и не упел приступить.
Напомним, в Крым вернут воду? У Зеленского дали ответ.
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