Зеленский изменит статус Крыма – Джемилев

Зеленский изменит статус Крыма – Джемилев

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что президент Владимир Зеленский готов создать крымскотатарскую автономию.

Об этом политик сообщил в интервью каналу ATR.

"Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести — за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", — то будет так, как скажет президент", - сказал Джемилев.

И добавил, что президент Украины готов созвать конституционную комиссию для рассмотрения поправок к десятой главе Конституции Украины ("Автономная республика Крым"),

Отметим, что вопрос о татарской автономии поднимался и ранее. В частности, в 2018 г. Петр Порошенко заявлял о готовности внести в ВРУ предложение о соответствующих поправках. Однако к практическим действиям он так и не упел приступить.

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В Крым вернут воду? У Зеленского дали ответ

https://beztabu.net/novosti_t4952