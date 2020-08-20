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Зеленский использует служебные поездки для пропаганды

17:16
Зеленский использует служебные поездки для пропаганды - фото 1
Зеленский использует служебные поездки для пропаганды

Президент Украины Владимир Зеленский использует свои служебные поездки в целях агитации.

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Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

По мнению организации, об этом свидетельствуют фото- и видеоматериалы, опубликованные после поездок главы государства.

"Среди прочего Зеленский фактически проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон. Так, 19 августа во время рабочей поездки Зеленского в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, были материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии "Слуга народа"", - заявляют в КИУ.

Как уточняет источник, в своих выступлениях Владимир Зеленский постоянно использовал лозунг "Украина - это ты", являющийся частью пиар-компании Слуги народа.

"Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков. По данным Единого вебпортала использования публичных средств в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тыс. грн. (Всего от начала августа Государственное управление делами перечислило авиакомпании "Украина" более чем 1 млн грн за перелеты В. Зеленского). При этом следует учесть, что эти цифры не учитывают значительных средств, которые государство тратит на охрану и безопасность первых лиц", - резюмировали в КИУ.

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Владимир Зеленский агитация Новости Украина
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