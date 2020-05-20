Зеленский иронично высмеял каналы Медведчука

Президент за словом в карман не лезет / Офис президента Украины

Одним из центральных моментов большой пресс-конференции президента Украина стал “обмен любезностями” между Зеленским и сотрудницей канала Медведчука.

Журналистка канала News ONE Диана Панченко своими вопросами посмеялась над Зеленским и поставила под сомнения его работу. Президент в долгу не остался и в ответ прокомментировал работу самого телеканала.

“Вас можно смотреть - слушать вас сложно”, - заявил Зеленский о работе канала Панченко.

Напомним, Дианам Панченко является лицом канала News ONE, который вместе с каналами 112 и ZIK принадлежит агенту влияния России в нашей стране - Виктору Медведчуку, и ведет системную антиукраинскую пропаганду.

Зеленский и Панченко / Офис президента Украины

Отметим, что в 2019 Зеленский “передавал приветы” Медведчуку, однако пока никаких уголовных дел относительно самого пророссийского олигарха и его сотрудников нет. Его оттеснили их бензиво-дизельного бизнеса (частично), однако он, как и при Порошенко, прекрасно себя чувствует.