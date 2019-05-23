Селфи с Зеленским vs Реформы

Общество оказалось не готово. Снова / LIGA.net

Журналистка Маша Ксендзик иронизирует по поводу инфантильности украинского общества, которое не хочет контролировать власть, а желает лишь делать селфи и собирать лайки.

Чтобы проиллюстрировать свои мысли Ксендзик взяла ситуацию 23 мая на конференции iForum, где одним из спикеров был президент Владимир Зеленский:

Представьте себе ситуацию.

На бизнесовую конференцию приезжает новый президент, который, как заявлялось, должен рассказать о том, как мы все дальше будем жить. Ну, он такой и говорит: «Мы вместе, мы разом, пишите письма с идеями в новый классный сервис, потому шо Рейган (это не точно) сказал, что идеи надо брать снизу».

Зеленский выступает на iForum 2019

Удивленные журналисты бегут за президентом, чтобы все-таки разузнать о планах на страну. А еще спросить "WTF?" по поводу последних назначений.

И упираются они не в охрану. А в толпу разъяренных фанатов, жаждущих сделать селфи. Фанаты обступили президента и передавали телефоны тем, кто впереди, чтобы сделали фото Зе. На их телефон. Чтобы выложить это фото в инстаграмчик и получить 30 лайков. Ладно, 50.

И это все происходит не на улице. Не в кафе, куда по счастливой случайности зашел президент. Это происходит на деловой конференции с дорогими билетами, куда, по идее, пришли люди, которые ведут в Украине бизнес, развивают его, развиваются сами (пришли же на конфу, ну).

И их нифига не интересует будущее и планы президента. Им интересно сделать селфи. Видя толпу журналистов с камерами и диктофонами, слыша их вопросы, они раздвигают локти и кричат: «Володимире, посміхніться!».

Памагіті.

Пост Маши Ксендзик на фейсбуке: