Уже в открытую: завод Коломойского сорвал реформу энергорынка

Коломойский остановил внедрение реформы рынка электроэнергии

В конце июня Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановления, которые устанавливали тарифы для "Укрэнерго" на поставки электричества на вторые шесть месяцев 2019-го.

Ссылались представители завода Коломойского в суде на постановление КСУ о том, что НКРЭКУ является неконституционным органом.

А поскольку нацкомиссия и утверждала тарифы для "Укрэнерго", и участвовала в разработке открытия рынка электроэнергии, ее "незаконность" очень удобна для олигарха.

Адвокаты "Никопольского завода ферросплавов" распинались, ссылаясь на то, что в декабре прошлого года НКРЭКУ "нелегально" повысила тариф на передачу электроэнергии и внесла отдельно взятым пунктом плату за централизованное диспетчерское управление - обслуживание магистралей.

"Стоимость электрической энергии и сопутствующих услуг, в том числе услуг по диспетчерскому управлению, передачи электрической энергии, является критическим для АО "НЗФ", поскольку в структуре себестоимости продукции эти расходы являются самыми существенными", - сказано в аргументации завода Коломойского.

И, не смотря на то, что решение суда, де-факто, приводит к полному коллапсу рынка электроэнергии, открытие которого является требованием Евросоюза, Коломойский своего добился.

К слову, раньше члены команды Зе топили за решение проблемного для олигарха вопроса политическим путем, заявляя, что "Украина не готова к новшествам", а запуск рынка приведет к росту тарифов.

При открытии рынка и правда могла бы повыситься стоимость электроэнергии, но, в первую очередь для предприятий. А поскольку больнее всего будет заводам ферросплавов, которыми владеет Коломойский, подобная реформа сильнее всего скажется именно на бизнесе олигарха.

Открытый же рынок электроэнергии нужен для снижения давления на экономику страны. В ценник килоВатта не закладывают стоимость ремонта и модернизации электросетей, что в конечном счете может привести к масштабным поломкам и отсутствию света на заводах и в домах населения.