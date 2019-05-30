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Завод Коломойского может отсудить у Украины 5 миллиардов

11:20
Завод ферросплавов пытается отменить нормы закона "О НАБУ" - фото 1
Завод ферросплавов пытается отменить нормы закона "О НАБУ"

Олигарх Игорь Коломойский, сумевший посадить подконтрольного себе человека в президентское кресло, полным ходом судится с государством за десятки миллиардов гривен. Помимо дела "ПриватБанка" в судах рассматривают и другие иски от компаний, связанных с предпринимателем.

В Конституционному суде Украины рассматривают жалобу Запорожского завода ферросплавов, в которой идет речь о "незаконности" признания НАБУ недействительными сомнительных сделок.

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Юристы Коломойского пытаются доказать, что блокировка антикоррупционным органом в судах является неконституционной. Если в КСУ примут решение отменить пункт 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", государство получит ущерб в 5 миллиардов. Именно на такую сумму детективы Сытника заблокировали сомнительных сделок, заключенных между предприятиями и фиктивными фирмами для махинаций.

Сам же Коломойский получит 172 миллиона 400 тысяч гривен - эти деньги оказались заблокированы в результате подписания неправомерного договора между заводом и "Запорожьеоблэнерго". Речь идет о схемах с участием Дмитрия Крючкова, в которых фигурирует Игорь Кононенко и даже Петр Порошенко. Получается, завод Коломойского активно участвовал в теневых махинациях окружения экс-президента.

В рамках заключенного ранее договора, деньги за поставленную на завод электроэнергию облэнерго согласилось получать не напрямую, а через компанию Крючкова.

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