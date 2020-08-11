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В Одессе снова попытаются поднять многострадальный танкер Delfi

Вчера, 19:00
Танкер Делфи снова попробуют поднять - фото 1
Танкер Делфи снова попробуют поднять

После заявлений чиновников о том, что затонувший буквально в сотне метров от одного из популярных пляжей Одессы танкер уберут буквально до начала августа, проблема остается до сих пор.

Во вторник, 11 августа, на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий написал о начале подготовительных работы для подъема танкера "Делфи" с мели.

Последняя попытка поднять танкер Delfi закончилась экологической катастрофой

По его словам, вчера государство в лице АМПУ подписало договор с ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев" о ликвидации последствий аварии корабля. Первая компания должна заняться непосредственно устранением судна с пляжа, а вторая якобы согласилась оплатить работу.

В рамках подготовки к подъему из помещений судна выгребут весь песок, а из каменной гряды, которая мешает оттащить танкер, удалят часть.

Кроме того, специалисты попытаются хотя бы частичино вытащить из трюма бочки с дизельным топливом.

"Шесть компаний приняли участие и представили свое техническое видение на поднятие и удаления танкера. В то же время, одна из частных компаний выступила с инициативой провести работы по поднятию судна без использования государственных средств. И, конечно, трудно не согласиться с таким предложением", - отметил Криклий .

Напомним, катастрофа танкера Delfi произошла 21 ноября прошлого года. Судно с отказавшим двигателем сорвало с якоря, после чего течение и ветер отнесли его к одесскому пляжу "Дельфин". Всех моряков удалось спасти.

Убрать претерпевшее крушение судно обещали к началу курортного сезона, но местные власти для этого пальцем о палец не ударили. Более того, по предварительным подсчетам для ликвидации танкера специалистам нужно не меньше 120 дней. Тем не менее, подрядчики за этот процесс взялись и даже обещали Зеленскому справиться побыстрее. Закончилось это полнейшим провалом и экологической катастрофы, после чего за дело взялись представители государства.

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