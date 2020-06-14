Зашкваренный нардеп стал главным киевским “Слугой народа”

Не умеющий связать двух слов нардеп стал главой киевской ячейки (Слуг) / Пресс-служба нардепа

“Слуги народа” продолжают убивать рейтинг президента и его политсилы. Очередной “подарок” Владимиру Зеленскому преподнесли его киевские однопартийцы в воскресенье, 14 июня.

Сегодня стало известно, что киевскую ячейку партии “Слуга народа” возглавит народный депутат Николай Тищенко.

Он известен тем, что у него темное прошлое, тесно связанное с киевским криминалом 90-х, он - кум главы Офиса президента Ермака, владеет сетью ресторанов, которые показательно нарушали карантин во время пандемии коронавируса (название одного из заведений Тищенко - “Велюр” вообще стало нарицательным). Плюс ко всему, на Тищенко заведены дела за невозврат крупных сум кредитов, а еще он хам и элементарно не образован (кучу ляпов нардепа легко отыскать на YouTube).

Тем не менее, целый шлейф из зашкваров никак не помешал киевским “слугам народа” назначить главным над собой именно Тищенко. На официальных страницах “Слуг” это назначения подаётся как невероятная “перемога”. По-видимому, всех так впечатлила эффектная насыпка песка в песочницы столицы, осуществленная под эгидой Тищенко.

Назначение Тищенко можно расценивать как заявку на выдвижение в мэры Киева непосредственно от политсилы Зеленского. Таким образом, главным соперником косноязычного Виталия Кличко станет не менее косноязычный Тищенко.

Отметим, что в Киевской области ситуация не менее печальная - главой этой ячейки стал еще более одиозный "слуга" - бывший журналист и действующий агент влияния олигарха Коломойского Александр Дубинский.