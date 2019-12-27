Зашкваренные и запрещенные коммунисты отметили в Киеве днюху Сталина

Коммунисты открыто проагандировали свою символику и прославляли Сталина

21 декабря, с трехдневным запозданием, устроили пляску на костях в честь кровавого диктатора Сталина, украинские коммунисты во главе с Петром Порошенко.

Личный состав КПУ, который должен был оказаться за решеткой или хотя бы уйти в глубокое подполье, отлично себя ощущает и в столице Украины, и в стране в целом.

А запрет своей деятельности и пропаганды красного режима ни коммунистов, ни самого Симоненко, вообще не беспокоит.

На днях на сайте компартии появились фотографии с мероприятия, которое по-хитрому назвали "научно-практической конференцией ко дню рождения Иосифа Сталина на тему: "И.В. Сталин и революционное преобразование мира". На деле же акция оказалась типичным шабашем тоскующих по Совку, НКВД и продразверстке.

Среди участников "конференции" был экс-нардеп Петр Симоненко, а одним из выступающих стал доктор исторических наук и действующий член-корреспондент НАН Украины Валерий Солдатенко.

Ватоголовые присутствующие восхваляли убийцу миллионов людей, который вместе с Гитлером планировал начать Вторую мировую войну, но просто опоздал с датами. Доклады "И.В. Сталин и Украина на переломном историческом этапе" и "И.В. Сталин как военный стратег и организатор Победы над фашизмом" с адскими высказываниями о героизме диктатора были встречены присутствующими аплодисментами.

Впрочем, показательным моментом можно считать не то, что коммуняки праздновали 140-летие одного из своих культовых деятелей, а тот факт, что адепты приравненного к фашизму режима продолжают работу и активно вербуют молодежь.

Первый секретарь ЦК ЛКСМУ Михаил Кононович вручил комсомольский билет представителю киевской молодежи.

Напомним, в 2015-м году Минюст выиграл дело в Окружном административном суде Киева о запрете деятельности коммунистической партии.

15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде было открыто производство по апелляционной жалобе КПУ, рассмотрение дела длится до сих пор. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что пока решение суда о запрете не вступило в силу, Компартия может продолжать свою деятельность.