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Зашкваренного Павла Вовка оставили судьей его друзья из Высшего совета правосудия

03 июля, 10:00
Судью Вовка прикрыли те, кому он помогал - фото 1
Судью Вовка прикрыли те, кому он помогал

Главу Окружного админсуда Киева, который регулярно выносил заведомо незаконные действия, не уволили в том числе и благодаря членам Высшего совета правосудия. Трое из них вопреки конфликту интересов не взяли самоотвод.

Как утверждают журналисты "Схем", рассматривавя дело о вмешательстве Вовка в работу судебных органов, трое членов ВСП не взяли самоотвод.

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Кроме того, конфликт интересов при вынесении вердикта мог быть у них и при решении по другому судьи ОАСК - Игорю Поргибниченко.

По данным расследователей, 20 августа прошлого года Высший совет правосудия не поддержал ходатайство Генеральной прокуратуры о временном отстранении судьи Окружного админсуда Павла Вовка от правосудия из-за попытки правоохранителей его посадить.

Детективы НАБУ утверждали, что Вовк и другие его подчиненные организовывали механизм вынесения заведомо неправосудных решений, а также систематически вмешивались в работу судебных органов для создания препятствий Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Эпичным оказалось то, что докладчиком при рассмотрении дела Вовка в Совете правосудия был его глава Владимир Говоруха. В свое время Вовк "правильно" рассудил связанное с ним частное дело и постановил выделить ему из бюджета 268 тысяч гривен "недополученной зарплаты" и 241 тысяу гривен в качестве "недополученного пожизненного денежного содержания".

Кроме того, Вовк принял еще одно решение с учетом интересов другого члена ВСП - Виктора Шапрана. В 2012-м году он разрешил ему не платить с зарплаты 14 тысяч гривен налогов.

Конфликт был и у Андрея Овсиенко., который сейчас возглавляет совет правосудия. Его супруга за несколько месяцев до рассмотрения дела Вовка проходила стажировку в ОАСК.

Аналогичную ситуацию можно было наблюдать и в ходе обсуждения дела другого зашкваренного судьи. В свое время он помогал использовать законы в интересах Виктора Грищука и добился признания правомерности назначения того в ВСП.

Фактически же члены совета правосудия нарушили закон и прикрыли своего другана, оставив его в должности несмотря на совершенные преступления.

Напомним, в июле прошлого года в ОАСК провели обыски по делу о вынесении судьями заведомо неправомерных решений. При этом детективы НАБУ опубликовали аудиозаписи переговоров, свидетельствующих о зашкваре Вовка.

Сейчас досудебное расследование завершено, а стороны изучают материалы дела перед передачей в суд по существу. Но это не мешает Вовку работать председателем Окружного админсуда столицы. 21 января его повторно переизбрали на эту должность.

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