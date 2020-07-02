Менты заявили о готовности передачи дела Шеремета в суд

16:22 02 июля,

Дело Шеремета будут рассматривать по существу

В четверг, 2 июля, в пресс-службе Национальной полиции объявили о том, что материалы производства, где виновными решили сделать непричастных к убийству российского журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, передадут в суд.

И хотя досудебное расследование закончилось еще 42 дня назад, только сегодня мусора пообещали "не препятствовать доступу адвокатов к сфабрикованным им доказательствам", а также "не ограничивать их во времени для ознакомления с делом".

"Судебное заседание по рассмотрению убийства Шеремета начнется сразу же после того, как защитники подозреваемых изучат материалы дела", - отметили в полиции.

При этом адвокаты с момента скандальной пресс-конференции Авакова при участии Зеленского неоднократно заявляли о том, что им попросту не дают документы из производства.

При этом ментов не раз уличали в подмене доказательств для того, чтобы они выглядели более аргументированно, а также в фактически полном отсутствии прямых улик против задержанных.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.