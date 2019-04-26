Сериал Защитник 2 сезон: дата выхода и новые актеры
Телесервис Netflix продлил турецкий сериал "Защитник" на 2 сезон, и уже назначил дату выхода продолжения проекта. О том, что будет во втором сезоне сериала уже продемонстрировал первый официальный трейлер. Когда ждать продолжения культовой картины и что было в трейлере - читай на Без Табу.
Сериал Защитник получил второй сезон - он выходит 26 апреля 2019, причем онлайн будут доступными сразу все 8 серий 2 сезона.
Чагатай Улусой возвращается в главной роли в продолжении турецкого фантастического сериала. Проект успел стать культовым, и получить крайне позитивные отзывы, поэтому Netflix и продлил его на второй сезон.
После Нового Года Вице-президент Netflix Келли Люгенбиль порадовала фанатов сериала, что он продлен на 2 сезон, в котором появятся также новые герои.
В новом сезоне появиться не только Хаакан, кторого играе Чагатай Улусой, и его сериальная возлюбленная Лейла, которую играет Айча Айшин Туран. Хазар Ергючлю и Окан Ялабик также точно вернутся во втором сезоне, но будут и новые персонажи.
Айча Айшин Туран в роли Лейлы в сериале "Защитник"
Юрдаэр Окур сыграет Кемаля, а Мехмет Куртулз - Мазхара в новом сезоне.
Имена всех новых актеров пока что не разглашаются создателями.
Первый сезон закончился тем, что Хаакан выбрал возлюбленную вместо выполнения своих обязанностей защитника, что повергло город в хаос. Нам ясно дали понять, что с этим хаосом и всеми, кого он принесет и придется разбираться Хаакану во втором сезоне.
В трейлере объясняют, что Хаакан невольно стал причиной пробуждения еще 7 Бессмертных, с которыми сможет разобраться только сам лично. Но он не хочет принимать больше помощь друзей, и готов бороться как с достпехами, так и без них.
Защитник 2019 трейлер онлайн:
Напомним, 2 сезон сериала "Защитник" выйдет 26 апреля 2019.