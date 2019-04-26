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Сериал Защитник 2 сезон: дата выхода и новые актеры

26 апреля, 16:45
Защитник 2 сезон: дата выхода на Netflix - фото 1
Защитник 2 сезон: дата выхода на Netflix

Телесервис Netflix продлил турецкий сериал "Защитник" на 2 сезон, и уже назначил дату выхода продолжения проекта. О том, что будет во втором сезоне сериала уже продемонстрировал первый официальный трейлер. Когда ждать продолжения культовой картины и что было в трейлере - читай на Без Табу.

Сериал Защитник получил второй сезон - он выходит 26 апреля 2019, причем онлайн будут доступными сразу все 8 серий 2 сезона.

Чагатай Улусой возвращается в главной роли в продолжении турецкого фантастического сериала. Проект успел стать культовым, и получить крайне позитивные отзывы, поэтому Netflix и продлил его на второй сезон.

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После Нового Года Вице-президент Netflix Келли Люгенбиль порадовала фанатов сериала, что он продлен на 2 сезон, в котором появятся также новые герои.

В новом сезоне появиться не только Хаакан, кторого играе Чагатай Улусой, и его сериальная возлюбленная Лейла, которую играет Айча Айшин Туран. Хазар Ергючлю и Окан Ялабик также точно вернутся во втором сезоне, но будут и новые персонажи.

Сериал Защитник 2 сезон: дата выхода и новые актеры - фото 167467

Айча Айшин Туран в роли Лейлы в сериале "Защитник"

Юрдаэр Окур сыграет Кемаля, а Мехмет Куртулз - Мазхара в новом сезоне.

Имена всех новых актеров пока что не разглашаются создателями.

Первый сезон закончился тем, что Хаакан выбрал возлюбленную вместо выполнения своих обязанностей защитника, что повергло город в хаос. Нам ясно дали понять, что с этим хаосом и всеми, кого он принесет и придется разбираться Хаакану во втором сезоне.

В трейлере объясняют, что Хаакан невольно стал причиной пробуждения еще 7 Бессмертных, с которыми сможет разобраться только сам лично. Но он не хочет принимать больше помощь друзей, и готов бороться как с достпехами, так и без них.

Защитник 2019 трейлер онлайн:

Напомним, 2 сезон сериала "Защитник" выйдет 26 апреля 2019.

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