Защита Украины перед Газпромом не нужна: Витренко увольняют из "Нафтогаза"

Юрия Витренко предупредили о сокращении

В среду, 13 мая, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, который является одним из немногих реально успешных менеджеров страны, заявил о своем предстоящем увольнении в связи с "сокращением должности". Фактически же его снимают с поста в угоду российским террористам.

На своей странице в Facebook несколько лет подряд наказывающий "Газпром" Юрий Витренко написал о том, что "эффективная защита интересов Украины в отношениях с русскими сейчас не в приоритете".

- Символично, что меня увольняют из Нафтогаза в ситуации, когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 году продемонстрировала рекордные прибыли на фоне убытков остального Нафтогаза, и когда впереди более чем достаточно работы, - написал чиновник. - В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом. Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине.

По словам главы НАК, "последней каплей" для его увольнения послужила презентация анализа возможностей увеличения дохода "Нафтогаза" на 17 миллиардов долларов за счет отказа от работы с русскими.

- Вопреки интересам Газпрома и Кремля, а также некоторых заинтересованных сторон в Украине, которым не нужны соответствующие изменения, мы могли повысить количество заработанного, - заверил топ-менеджер "Нафтогаза". - Чтобы Украина стала сильной, для успешного проведения реформ на руководящих должностях нужны профессионалы с репутацией, которые знают, что делать. Когда у власти другие приоритеты, то назначают слабых, но политически удобных исполнителей; а неудобных, но эффективных профессионалов "терпят", только пока они не угрожают интересам "начальников".

Напомним, в июле прошлого года "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 и требованием от "Газпрома" примерно $11,6 миллиардов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года. "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

В конце прошлого года Россия и Украина продлили договор о транзите газа. Попытки прийти к соглашению были еще во время нормандской встречи. 19 декабря 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России сумели найти "компромисс" в данном вопросе. При этом наша страна должна потерять 12 миллиардов долларов из-за отказа от исков, а также терять около 3 миллиардов в год из-за предусмотренного снижения объема прокачки газа. Взамен "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 3 миллиарда у.е, которые должен по решению Стокгольмского арбитража.