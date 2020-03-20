Кабмин внедрил в набсовет "Нафтогаза" человека Януковича

В Нафтогаз внедрили соратника Януковича

В четверг. 19 марта, на сайте правительства опубликовали распоряжение о назначении в наблюдательный совет "Нафтогаза" зашкваренного бизнесмена, который напрямую связан с беглым экс-президентом Януковичем. Роберт Бенш отныне будет "представлять интересы государства" в НАК.

Параллельно с назначением правительство отменило не воплощенное в жизнь распоряжение о введении в качестве представителя государства в набсовет "Нафтогаза" СЕО фонда экс-президента Польши Александра Квасневского Иренеуша Билла.

Теперь же одну из ключевых ролей в управлении едва ли не единственной сверхприбыльной и карающей русских корпорации будет занимать фактический распорядитель энергоактивов Яныка. Так, Бенш формально владеет ЧАО "Энергоинвест Холдинг", которому принадлежит 60% акций "Донбассэнерго". Владеет этой компанией он вместе с гражданином Греции Андреасом Церни, ранее бывшим по документам Андреем Черным. Как минимум вплоть до 2018-го через них компаниями руководил Александр Янукович. Полагать, что ситуация изменилась, не приходится.

После того, как Шмыгаль подписал указ, в "Укрнафте" взбунтовались и написали открытое обращение к премьеру с просьбой остановить выполнение решения о назначении зашкваренного персонажа.

"Укрнафта" призывает вас и других членов правительства отменить это распоряжение или воздержаться от его выполнения - пока не ознакомитесь со всеми доказательствами наличия конфликта интересов Роберта Бенша с заниманием должности члена наблюдательного совета "Нафтогаз Украины, - сказано в письме. - При влиянии Бенша в пользу подконтрольной ему компании-нерезидента с "Укрнафты" взыскали $145,7 млн. Решение суда остается невыполненным, но взыскание этой суммы повлияет и на "Нафтогаз", поскольку как акционера с долей 50%+1 акция лишит возможности получения прибыли".

Еще когда Янукович значился президентом, Роберт Бенш был его советником. Кроме того, предприниматель сотрудничал с министром энергетики и вице-премьер-министром Украины Юрием Бойко.