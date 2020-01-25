Запретить въезд из Китая: Зеленскому сделали предложение

Запретить въезд из Китая: Зеленскому сделали предложение

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили ограничить торговлю с Китаем и запреть въезд из этой страны.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на электронные петиции.

"Каждый день в Украину приходит товар из Китая. Это очень опасно. Предлагаю проверять в аэропортах каждого человека прибывшего из Китая", - говорится в прошении №22/083442.

Автор другой петиции пошел еще дальше и предложил и вовсе запретить въезд из Китая.

"Запрет на въезд из Китая и Азии в связи со вспышкой корона вирус", - сказано в документе.

Напомним, по состоянию на 25 января коронавирус из Китая забрал жизни 41 человека, около 1300 заражены. Для борьбы с очагом заражения местные власти закрыли 13 городов с многомиллионным населением.

За последние сутки в СМИ появлялась информация о фиксировании случаев заболевания в других странах (США, Япония, Южная Корея и Франция): некоторые из них подтвердились.

24 января отечественный Минздрав заявил о подозрении на коронавирус у 3 украинцев: к счастью, 2 человека оказались здоровы, еще один человек подлежит проверке. На данный момент МОЗ Украины проводит профилактические меры для безопасности наших граждан. Подробности читайте по ссылке.