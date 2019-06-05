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Запорожский суд признал гибель командира Ил-76 последствием агрессии России

21:00
Судьи признали, что десантники в Луганске погибли из-за российских военных - фото 1
Судьи признали, что десантники в Луганске погибли из-за российских военных

После того, как работники Мелитопольского горрайонного суда отказались считать, что командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого, убили российские оккупанты, ошибку коллег исправили в Запорожье.

Правда, "ошибкой" называть вполне осознанное решение ватных судей, называть вряд ли корректно. Тем не менее, коллегия судей в апелляционном суде Запорожья на днях отменила идиотское постановление, которое вынесли в Мелитополе.

Суд не признал гибель 49 десантников под Луганском следствием военной агрессии России

Служители Фемиды рассматривали иск жены погибшего военного Татьяны Чимирковой, которая пытается доказать, что ее муж умер из-за военной агрессии РФ.

- Вынесенное решение вполне правильное, ожидаемое и то, которое поможет также и нашим ребятам, которые и сейчас находятся на востоке Украины и хотят чувствовать себя уверенно, и знать, что они защищают нашу страну именно от российского агрессора. Знать то, что их поддерживают в Украине люди, суд и право, - отметила вдова погибшего.

Представители же общественной организации "Сила права", которые представляли интересы Чимирковой в суде, заявили о том, что в данный момент пытаются доказать, что гибель каждого из девяти членов экипажа Ил-76, а также 40 десантников, является последствием военной агрессии РФ.

- Решение помогает Татьяне обращаться в международные организации для получения гуманитарной помощи тому, что установлена ​​причина смерти, потому что она и ее дочь жертвы российской агрессии, - заявил председатель "Силы права" Андрей Сенченко.

Напомним, суд признал генерала Назарова виновным в гибели 49 военных во время падения самолета ИЛ-76.

Как известно, семьи погибших считают, что генерал должен получить 49 лет заключения - по году за каждого погибшего в катастрофе. Минобороны должно было быть ответчиком в деле о гибели Ил-76, сбитого боевиками в 2014 году. До этого СБУ опубликовала переговоры главаря "ЛНР" с боевиками перед катастрофой украинского Ил-76.

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