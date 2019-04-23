Запланированной Порошенко встречи в "нормандском формате" в июне не будет

10:40 23 апреля,

Нормандская четверка не успеет собраться в июне

Команда новоизбранного президента попросту не успеет подготовить встречу с главами Франции, Германии и России для проведения саммита "нормандской четверки" в июне. Поэтому встречу по урегулированию войны на Донбассе, которую планировал Петр Порошенко, можео

С таким заявлением выступил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

По его словам, саммита в июне не будет, поскольку провести его в первые дни президентства Владимира Зеленского практически невозможно.

- Надо работать и думать над деталями. На самом деле дипломатические встречи очень долго готовятся. Не может быть встреча ради встречи, она должна быть подготовлена, должны быть готовые решения встречи на высшем уровне. Очевидно, что этому будет предшествовать мощная работа, - отметил дипломат.

Впрочем, Макеев допускает, что новоизбранный глава государства захочет принять участие в переговорах. Как быть в таком случае, в МИДе пока не знают.

Как известно, о предстоящих переговорах с участием Путина и международных партнеров Зеленский ни словом не обмолвился ни перед выборами, ни после оглашения результатов экзитполов. Более того, будущий президент заявил, что для начала намерен покататься по регионам Украины. Хочется надеяться, что не с концертами. Тем не менее, согласно заявлениям комика, работу в "нормандском формате" он намерен продолжать, а минский процесс и вовсе перезагрузить.

В минувшее воскресенье, 21 апреля, состоялся второй тур президентских выборов в Украине. С огромным отрывом в ходе подсчетов голосования лидирует Владимир Зеленский, который набрал почти 73% симпатий среди пришедших на избирательные участки. Официально результаты подсчетов еще не объявлены, но уже и.о. президента Петр Порошенко поздравил своего оппонента с победой. Сделали это и мировые лидеры.